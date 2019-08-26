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В Белорецке во время пьянки разгорелась драка: в ход пошли сковорода и табуретка

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 152
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке во время пьянки разгорелась драка: в ход пошли сковорода и табуретка

В Башкирии веселое застолье закончилось жестокой дракой. Двое мужчин с многочисленными травмами были доставлены в городскую больницу. Один из них скончался в реанимационном отделении, сообщает сайт Newsbash.ru.

В воскресенье, 25 августа, в центральную городскую больницу Белорецка были доставлены двое мужчин в возрасте 31 и 36 лет. Их состояние было критическим. Врачи, осмотрев пациентов, поняли, что мужчин жестоко избили, причем преимущественно били по голове. У пострадавших были зафиксированы многочисленные ушибы головы, закрытые черепно-мозговые травмы, а так же повреждения мозга. 36-летнего пациента, к сожалению, спасти не удалось. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

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Источник в правоохранительных органах:
В дежурную часть поступило сообщение, что двое мужчин были избиты. Пострадавшими оказались жители Белорецка. Оба нигде не работали. В больницу их доставили в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции быстро установили место происшествия. Как оказалось, все произошло в квартире 40-летней жительницы города. Во время допроса она призналась: вместе со своим 49-летним знакомым и 36-летним сожителем выпивала в одной компании с пострадавшими. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого началась драка. Женщина схватила под руку табуретку и сковородку, а дальше - началась настоящая бойня.

Источник в правоохранительных органах:
Все подозреваемые доставлены в отделение полиции. Они дали признательные показания. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело.
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