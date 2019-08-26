В Нефтекамске восемь патрульных автомобилей устроили погоню за удирающим от них KIA Sportage
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Мини-боевик могли наблюдать накануне, 25 августа, жители Нефтекамска. Со слов очевидцев, семь-восемь патрульных автомобилей устроили настоящую погоню за удирающим от них KIA Sportage, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Семь-восемь машин ДПС, ППС, охрана догоняли пьяного мужика, который не остановился по требованию сотрудника полиции, — рассказали очевидцы.
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— Так как водитель не реагировал на требования сотрудников полиции, то они приняли решение обогнать автомобиль и воспрепятствовать проезду, — сообщили в ведомстве.Автомобиль удалось остановить возле торгового центра «Великан». Когда мужчина вышел из своего автомобиля, то внедорожник покатился прямиком в служебный автомобиль Росгвардии «Лада-Гранта».
— За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 51-летний местный житель. На него составили три административных материала, в том числе за отказ в алкогольном освидетельствовании, — сообщили в МВД.Теперь нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав управлять своим «железным конем» от 1,5 до 2 лет.
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