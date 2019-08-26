В Башкирии в селе Барановка Мелеузовского района сгорела мельница. Пожар начался утром 24 августа.



По данным МЧС РБ, на территории мельницы горели синтетические мешки с остатками комбикорма. Всего огонь уничтожил 200 мешков, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Позже пожар распространился дальше: сгорел металлический навес площадью 10 квадртаных метров и кирпичная мельница. Локализовать огонь удалось через 7 минут после вызова спасателей, полностью потушить его – через 8 минут. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.