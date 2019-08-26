В Башкирии в селе Барановка Мелеузовского района сгорела мельница
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В Башкирии в селе Барановка Мелеузовского района сгорела мельница. Пожар начался утром 24 августа.
По данным МЧС РБ, на территории мельницы горели синтетические мешки с остатками комбикорма. Всего огонь уничтожил 200 мешков, сообщает сайт Newsbash.ru.
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