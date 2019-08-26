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В Нефтекамске на дорогу вылилось 150 литров топлива: у грузовика пробило бак

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске на дорогу вылилось 150 литров топлива: у грузовика пробило бак

Происшествие случилось в понедельник днем в городе Нефтекамск. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации пресс-службы регионального МЧС, спасателям поступила информация о том, что на улице Комсомольской в Нефтекамске из-за аварии произошел разлив топлива. На место ДТП были направлены силы и средства ФГКУ «26 ОФПС по РБ» в количестве 2 единицы техники и 5 спасателей, также сотрудники полиции и медики.

Как оказалось, у грузовика МАН был поврежден топливный бак. Произошел разлив 150 литров топлива на площади 600 квадратных метров. Специалисты предотвратили возможное возгорание.
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