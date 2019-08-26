В Нефтекамске на дорогу вылилось 150 литров топлива: у грузовика пробило бак
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Происшествие случилось в понедельник днем в городе Нефтекамск. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как оказалось, у грузовика МАН был поврежден топливный бак. Произошел разлив 150 литров топлива на площади 600 квадратных метров. Специалисты предотвратили возможное возгорание.
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