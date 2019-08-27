Авария в Туймазинском районе: водитель Lifan Solano насмерть сбил мотоциклиста
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Вечером 26 августа Туймазах на пересечении ул.70 лет Октября — пр.Ленина 44-летний местный житель за рулем Lifan Solano на регулируемом перекрестке, по предварительным данным, при повороте налево не уступил мотоциклу Chituma, двигавшемуся прямо, и совершил с ним столкновение. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей.
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