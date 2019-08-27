В Кугарчинском районе сгорел неисправный автомобиль «Шевроле-Нива»

В Кугарчинском районе Башкирии, в 500 метрах от автодороги Назаркино — Тюльган, сгорел автомобиль «Шевроле-Нива», сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

На место незамедлительно направлены силы и средства ПСЧ-77 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» по рангу пожара № 1. Пострадавших, погибших нет.

На месте работает дознаватель МЧС России.Предполагаемая причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.В связи с произошедшим, главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает, что основными причинами возгорания автотранспорта являются короткое замыкание электропроводки, неисправности системы подачи топлива. Причиной возгорания автомобиля могут стать также курение в машине или непосредственной близости от неё и использование открытого огня (факелы, паяльные лампы) при обогреве автомобиля.

Во избежание возникновения пожара в транспортном средстве следует помнить, что заправлять машину в гараже опасно, так же как производить электросварочные, покрасочные работы, промывать детали бензином и другими растворителями. Не рекомендуется оставлять в гараже автомобиль с подтекающим из бака топливом и неисправной системой электрооборудования; в холодный период времени нельзя отогревать двигатель открытым огнем. Подзаряжать аккумуляторные батареи непосредственно на транспортном средстве нельзя. У каждого автомобилиста должен быть огнетушитель, кусок плотной ткани, лопата и трос.

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