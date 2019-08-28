В Стерлитамаке из автомобиля пенсионера украли 6 тысяч евро
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Накануне в отдел полиции Стерлитамака обратился 62-летний пенсионер. Он сообщил, что из салона его автомобиля KIA Sportage украли шесть тысяч евро. Где именно произошла кража, пострадавший сказать не смог, сообщает сайт Newsbash.ru
Оперативники забрали запись с видеорегистратора. Возможно, она сможет помочь в поимке грабителя. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.
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