В Стерлитамаке из автомобиля пенсионера украли 6 тысяч евро

Накануне в отдел полиции Стерлитамака обратился 62-летний пенсионер. Он сообщил, что из салона его автомобиля KIA Sportage украли шесть тысяч евро. Где именно произошла кража, пострадавший сказать не смог, сообщает сайт Newsbash.ru



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Пока что остается неизвестным, каким образом злоумышленник пробрался в автомобиль — никаких следов взлома он после себя не оставил. Пропажу мужчина заметил только дома. По предварительным данным, купюры лежали в сумке.Оперативники забрали запись с видеорегистратора. Возможно, она сможет помочь в поимке грабителя. По данному факту возбуждено уголовное дело.Фото: Интернет.