В Караидельском районе 18-летний парень ограбил магазин
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В Отдел МВД России по Караидельскому району поступило сообщение от 55-летнего предпринимателя из села Комсомольский. По его словам, неизвестный проник в торговую точку и похитил 10 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, злоумышленник проник в магазин, рывком дернув дверь. Полицейские в ходе работы установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек признался в краже и вернул все похищенное законному владельцу.
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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