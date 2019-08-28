В Караидельском районе 18-летний парень ограбил магазин

В Отдел МВД России по Караидельскому району поступило сообщение от 55-летнего предпринимателя из села Комсомольский. По его словам, неизвестный проник в торговую точку и похитил 10 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщает сайт Newsbash.ru.





По предварительным данным, злоумышленник проник в магазин, рывком дернув дверь. Полицейские в ходе работы установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек признался в краже и вернул все похищенное законному владельцу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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По факту кражи следователями Отдела МВД России по Караидельскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.