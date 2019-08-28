Авария в Абзелиловском районе: пострадал пьяный водитель опрокинув авто в кювет

Во вторник утром, 27 августа, 33-летний житель Абзелиловского района едва не лишился жизни в аварии, в которую попал по собственной вине, сообщает сайт Newsbash.ru.





Водитель опрокинул свой «ВАЗ-21099» в кювет на 72 километре дороги Серменево-Амангильдино-Бамак. Мужчина остался в живых, но попал в больницу. Выяснилось, что сельчанин отправился в дорогу в пьяном виде. При это он вовсе не имел права садиться за руль, потому что в 2018 году суд лишил его водительского удостоверения.

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Всего за минувшие сутки на территории Башкортостана произошло 15 аварий с 20 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли 2400 нарушений ПДД.