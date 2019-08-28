В здании Верховного суда Башкирии мужчина дважды пырнул себя ножом в живот
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Инцидент произошел сегодня, 28 августа, в Уфе на Александра Матросова,1. Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в 22-ю больницу. Сейчас он находится под присмотром медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам собеседника, мужчине 58 лет, и он приехал на заседание из Кугарчинского района.
— Он судится по поводу ветхого жилья, таким образом он хотел доказать свою правоту, — сообщил источник.
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