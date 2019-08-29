В Уфе пьяный голый мужчина упал с пятого этажа

Житель Уфы накануне пережил второй день рождения. На улице Чернышевского в одном из дворов на асфальт рухнул голый мужчина. Уфимец вылетел из окна ближайшего дома, сообщает сайт Newsbash.ru.





В момент падения по двору шли случайные прохожие. Внезапно из окна упал голый мужчина. Горожане сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь, вызвали на место происшествия бригаду "скорой".

Мужчине на самом деле очень сильно повезло. В ходе осмотра пострадавшего на его теле были обнаружены травмы различной тяжести, полученные в результате падения. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

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Приехавшие по адресу врачи осмотрели потерпевшего и госпитализировали его в больницу. Очевидцы произошедшего говорят - мужчина был пьян. Специалисты считают высоту пятого этажа той критической высотой, когда люди в основном не выживают.