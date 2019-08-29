В Уфе пьяный голый мужчина упал с пятого этажа
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Житель Уфы накануне пережил второй день рождения. На улице Чернышевского в одном из дворов на асфальт рухнул голый мужчина. Уфимец вылетел из окна ближайшего дома, сообщает сайт Newsbash.ru.
В момент падения по двору шли случайные прохожие. Внезапно из окна упал голый мужчина. Горожане сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь, вызвали на место происшествия бригаду "скорой".
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Источник в правоохранительных органах:
Мужчине на самом деле очень сильно повезло. В ходе осмотра пострадавшего на его теле были обнаружены травмы различной тяжести, полученные в результате падения. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.
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