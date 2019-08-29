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В Уфе пьяный голый мужчина упал с пятого этажа

Добавлено: 29.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пьяный голый мужчина упал с пятого этажа

Житель Уфы накануне пережил второй день рождения. На улице Чернышевского в одном из дворов на асфальт рухнул голый мужчина. Уфимец вылетел из окна ближайшего дома, сообщает сайт Newsbash.ru.

В момент падения по двору шли случайные прохожие. Внезапно из окна упал голый мужчина. Горожане сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь, вызвали на место происшествия бригаду "скорой".

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Приехавшие по адресу врачи осмотрели потерпевшего и госпитализировали его в больницу. Очевидцы произошедшего говорят - мужчина был пьян. Специалисты считают высоту пятого этажа той критической высотой, когда люди в основном не выживают.

Источник в правоохранительных органах:
Мужчине на самом деле очень сильно повезло. В ходе осмотра пострадавшего на его теле были обнаружены травмы различной тяжести, полученные в результате падения. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего. 
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