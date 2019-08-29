В Октябрьском КамАЗ протаранил колонну автомобилей на глазах у ГИБДД

Массовую аварию на трассе М-5 в Башкирии сняли на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как многотонный грузовик на полном ходу врезается в колонну автомобилей. Все происходит на глазах автоинспектора, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла утром 3 августа недалеко от города Октябрьский. За рулем КамАЗа находился 61-летний житель Туймазинского района. Грузовик повредил четыре автомобиля: «Рено Логан», «Хендай Крета», «Лада Гранта» и «Рено Дастер».



В результате аварии травмы получила пассажирка «Рено Логан» — 33-летняя жительница Бирска. С травмами женщину госпитализировали.

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