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В Октябрьском КамАЗ протаранил колонну автомобилей на глазах у ГИБДД

Добавлено: 29.08.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском КамАЗ протаранил колонну автомобилей на глазах у ГИБДД

Массовую аварию на трассе М-5 в Башкирии сняли на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как многотонный грузовик на полном ходу врезается в колонну автомобилей. Все происходит на глазах автоинспектора, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла утром 3 августа недалеко от города Октябрьский. За рулем КамАЗа находился 61-летний житель Туймазинского района. Грузовик повредил четыре автомобиля: «Рено Логан», «Хендай Крета», «Лада Гранта» и «Рено Дастер».

В результате аварии травмы получила пассажирка «Рено Логан» — 33-летняя жительница Бирска. С травмами женщину госпитализировали.

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