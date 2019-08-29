В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок

Все село Исмайлово, что в Дюртюлинском районе республике, вышло на поиски годовалого ребенка, при загадочных обстоятельствах исчезнувшего в ночь на 29 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.





Мать Тимура Хабирова, которая воспитывает в одиночку двух малолетних детей, рассказала полицейским, что накануне уложила спать сына в зале. Около двух часов ночи женщина напоила проголодавшегося малыша кефиром, а проснувшись рано утром, обнаружила, что сына нет в кроватке. На место происшествия немедленно выехали полицейские, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пока же на поиски ребенка вышли все односельчане: они прочесывают каждую улицу, каждый кустик. Многие опасаются за жизнь малыша, ведь неподалеку расположен пруд. Также проверяется причастность к пропаже отца Тимура, который живет отдельно от своей семьи.Если вам что-то известно о местонахождении маленького мальчика, просьба немедленно сообщить в полицию.