Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе

Стали известны подробности поисков годовалого малыша, пропавшего в ночь на 29 августа из собственного дома в селе Исмайлово Дюртюлинского района. Встревоженная мать обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время оперативники и волонтеры прочесывают местность в поисках малыша, сообщает сайт Newsbash.ru.





Волонтеры рассказали, что есть подозрение, что мать сама отдала кому-то ребенка. В настоящее время сотрудники полиции и следователи допрашивают мать годовалого Тимура обо всех обстоятельствах злополучной ночи.

Возможно, сама передала ребёнка третьему лицу, потому что ребёнок сам уйти из дома в таком возрасте не может. Прочесывают улицы, водоёмы поблизости, а также весь ее дом и участок.

Однако и есть предпопложения, что малыша уже может и не быть в живых. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Всего в поисках задействано более сотни человек.

Лениза Сайфуллина, помогающая с поисками мальчика, рассказала, что они лично ездят, смотрят места и держат связь с участковым. Также у женщины изъяли все средства связи. В эту ночь она была дома одна с двумя детьми.Последние новости, что нашли лопату и куртку мамы. Мне позвонили из этой деревни. Возможно, мать убила. Может нечаянно, не знаю. Детей не воруют из дома.

Напомним, что годовалый мальчик пропал сегодня ночью из дома. Его мать рассказала, что малыш ночью спал в зале. Ночью женщина проснулась, чтобы покормить его кефиром, а рано утром обнаружила, что в кроватке его нет.



Известно, что женщина воспитывает годовалого сына и пятилетнюю дочь в одиночку, отец детей проживает отдельно. В целом, семья характеризуется положительно.

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