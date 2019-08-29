Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
Стали известны подробности поисков годовалого малыша, пропавшего в ночь на 29 августа из собственного дома в селе Исмайлово Дюртюлинского района. Встревоженная мать обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время оперативники и волонтеры прочесывают местность в поисках малыша, сообщает сайт Newsbash.ru.
Волонтеры рассказали, что есть подозрение, что мать сама отдала кому-то ребенка. В настоящее время сотрудники полиции и следователи допрашивают мать годовалого Тимура обо всех обстоятельствах злополучной ночи.
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Лениза С.
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Напомним, что годовалый мальчик пропал сегодня ночью из дома. Его мать рассказала, что малыш ночью спал в зале. Ночью женщина проснулась, чтобы покормить его кефиром, а рано утром обнаружила, что в кроватке его нет.
Известно, что женщина воспитывает годовалого сына и пятилетнюю дочь в одиночку, отец детей проживает отдельно. В целом, семья характеризуется положительно.