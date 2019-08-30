У отца есть алиби: подробности исчезновения годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе

В Башкортостане продолжаются поиски пропавшего посреди ночи из собственного дома годовалого ребенка Тимура. Он вместе с пятилетней сестренкой и 28-летней матерью проживает в частном доме села Исмаилово Дюртюлинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщалоcm ранее, около 00.30 часов 29 августа она уложила детей спать. В два часа ночи дала мальчику попить кефир, а под утро увидела, что сына нигде в доме нет. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Об отце детей известно, что он живет в одном из городов республики. в розыскных мероприятиях участвуют более ста человек.

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По данным портала Life, у отца мальчика есть алиби. Он был под подозрением, так как рассматривалась версия похищения ребенка. Выяснилось, что в момент исчезновения Тимура Денис был у себя дома в Дюртюлях. Мужчину видели друзья, а его машину засняли камеры видеонаблюдения, установленные около подъезда дома.Сейчас под подозрением мать исчезнувшего мальчика.Следственный комитет по Башкортостану возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело по статье «убийство малолетнего».