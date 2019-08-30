Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » У отца есть алиби: подробности исчезновения годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе

У отца есть алиби: подробности исчезновения годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе

Добавлено: 30.08.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
У отца есть алиби: подробности исчезновения годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе

В Башкортостане продолжаются поиски пропавшего посреди ночи из собственного дома годовалого ребенка Тимура. Он вместе с пятилетней сестренкой и 28-летней матерью проживает в частном доме села Исмаилово Дюртюлинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщалоcm ранее, около 00.30 часов 29 августа она уложила детей спать. В два часа ночи дала мальчику попить кефир, а под утро увидела, что сына нигде в доме нет. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Об отце детей известно, что он живет в одном из городов республики. в розыскных мероприятиях участвуют более ста человек.

В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова

Читайте также:

В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова
По данным портала Life, у отца мальчика есть алиби. Он был под подозрением, так как рассматривалась версия похищения ребенка. Выяснилось, что в момент исчезновения Тимура Денис был у себя дома в Дюртюлях. Мужчину видели друзья, а его машину засняли камеры видеонаблюдения, установленные около подъезда дома.

Сейчас под подозрением мать исчезнувшего мальчика.

Следственный комитет по Башкортостану возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова
Происшествия
В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова
Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
Происшествия
Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
Происшествия
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
В Баймакском районе женщина спасла ребенка вытащив его из ледяной воды
Происшествия
В Баймакском районе женщина спасла ребенка вытащив его из ледяной воды
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек
Происшествия
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек
В Бирском районе в реке обнаружили тело младенца
Происшествия
В Бирском районе в реке обнаружили тело младенца
Жители Башкирии обнаружили в частном доме концлагерь для кошек
Общество
Жители Башкирии обнаружили в частном доме концлагерь для кошек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: