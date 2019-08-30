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В Чишминском районе разгорелся конфликт из-за такси: двое мужчин оказались в больнице с ножевыми ранениями

Добавлено: 30.08.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе разгорелся конфликт из-за такси: двое мужчин оказались в больнице с ножевыми ранениями

В Чишминском районе полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого в больницу с ножевыми ранениями попали двое сельчан 32 и 27 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Оказалось, что приятели шли ночью по одной из улиц Чишмов и увидели такси. Решив уехать, они подошли к машине, но в этот же момент возле нее оказалась другая компания. Молодые мужчины стали ругаться и оскорблять одного из мужчин. Его брат, 47-летний электрик, решил заступиться за родственника. Мужчина достал нож, который в силу профессии всегда носил с собой вместе с плоскогубцами, и серьезно ранил соперников.

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Пресс-служба МВД Башкортостана сообщает, что нападавшего задержали. Ему предстоит понести наказание по статье о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Пострадавшие проходят лечение в больнице.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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