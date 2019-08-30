В Сибае вандалы содрали с дороги шумовую полосу из термопластика

В Сибае вандалы попытались убрать шумовую полосу на улице Чайковского, которую уложили неделю назад. Об этом сообщил мэр города Рустем Афзалов в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.





Отрывали целые полосы термопластика, но довести дело до конца не удалось – слишком хорошо он был уложен. За это градоначальник поблагодарил сотрудников УЖКХ.

«Если кто-то из вас что-то знает о произошедшем, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения. Ваша информация может стать важной и полезной», – добавил он.

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Афзалов попросил горожан помочь с поиском злоумышленников.