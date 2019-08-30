На трассе Уфа-Оренбург свидетель ДТП спас пассажиров из загоревшегося авто

Страшная авария на трассе Уфа-Оренбург 30 августа едва не унесла жизнь четырех человек, в том числе ребенка, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам очевидцев, водитель такси «Ниссан» ехал со стороны Булгаково в Уфу. Мужчина решил «проскочить» на красный светофор перекресток, но на него уже выехала иномарка «Киа».

«Ниссан» протаранил «Киа» и улетел в кювет, где моментально загорелся. В загоревшейся машине, помимо водителя, были пассажиры: муж, жена и девочка пяти-шести лет», — сообщили очевидцы в социальных сетях.

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На помощь пострадавшим пришел случайный свидетель ДТП Раиль Атимбетов. Мужчина, не раздумывая, бросился спасать людей из загоревшегося авто. Другие очевидцы происшествия вызывали пожарную службу и медиков. В суматохе герой потерял ключи от собственного автомобиля. Пользователи автомобильного сообщества призывают компетентные службы наградить Раиля.Также известно о двух пострадавших иномарки «Киа». Всех госпитализировали.