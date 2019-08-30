В Стерлитамаке вилы мусоровоза упали на окна автобуса
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Сегодня, 30 августа, в Стерлитамаке вилы мусоровоза упали на окна автобуса и разбили их. Инцидент произошел на Коммунистической улице возле остановки «Дом связи» в районе полудня. О случившемся сообщили очевидцы происшествия, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— У мусоровоза лопнул шланг, вилы упали в окна маршрутки, которую протащило ещё несколько метров, — рассказали свидетели аварии. — Пассажиры сидели на другой стороне, пострадавших нет.В ГИБДД Башкирии сообщили о том, что информация об аварии к ним не поступала.
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