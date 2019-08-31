Как в Дюртюлинском районе искали годовалого Тимура Хабирова
Комментарии (0)
Загрузка...
В Дюртюлинском районе завершили поиски годовалого Тимура Хабирова. Двое суток в селе Исмаилово работали уфимские правоохранители и криминалисты. Также к поискам были подключены более ста волонтеров с разных уголков республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ориентировке – «мертвый младенец». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Маму и отца ребенка сейчас допрашивают в Следственном комитете. Сегодня к ним присоединился еще один мужчина.
Читайте также:Заживо закопала: в Дюртюлинском районе годовалого Тимура Хабирова нашли мертвым во дворе дома
По словам соседей, Юлия переехала сюда вместе с детьми и молодым человеком по имени Денис. Он является отцом Тимура. Пара рассталась несколько месяцев назад.
Гульназ Зинатуллина, соседка:
«Ничего такого не наблюдалось за ними, все нормально было. Дети чистые, обутые, не голодные. Все у них было».Ильмира, соседка:
«Не могу сказать, чтоб за детьми не смотрела. Все хорошо одетые, сама швея она».Несмотря на положительные отзывы соседей, именно родителей сейчас допрашивают следователи. Сегодня утром Денис тоже отправился на допрос. Бабушка детей уверена: ни ее сын, ни ее сноха не виновны. Пенсионерка рассказала, что в деле, возможно, замешан новый ухажер Юлии – Наиль И.
Слова женщины оказались пророческими, и в деле появился третий человек – приятель Юлии, сегодня он тоже отправился на допрос к следователям. Тем временем у криминалистов, кинологов и волонтеров появилась новая ориентировка: искать тело, завернутое в одеяло. Источники в правоохранительных органах делятся: шансы найти маленького Тимура живым ничтожны.
За двое суток подводных поисков успели исследовать больше половины исмаиловского озера. А спасатели проверили все скотомогильники ближайших деревень. Добровольцы прочесывают группами местность.
Впервые о пропаже мальчика стало известно днем 29 августа. Его мать, Юлия, рассказала, что вечером уложила ребенка спать, далее примерно в три часа ночи покормила, а наутро обнаружила пустую кроватку Тимура.
Второй день Россию будоражит известие о загадочном исчезновении годовалого малыша из деревни Исмаилово. Менее чем через сутки станет известна судьба допрашиваемых, чего, к сожалению, нельзя сказать о малыше. Мать Тимура уже призналась, что ночью выбросила своего ребенка в поле. Однако силовики в обозначенном месте ребенка не нашли.
Чуть позже Тимура все-таки найдут волонтеры. Мальчик погиб, шансов выжить в такую холодную погоду у него не было. Причины такого жестокого поступка сейчас выясняют следователи.
Читайте также
Происшествия
Заживо закопала: в Дюртюлинском районе годовалого Тимура Хабирова нашли мертвым во дворе дома
Происшествия
У отца есть алиби: подробности исчезновения годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
Происшествия
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
Происшествия
В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле
Происшествия
В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова
Происшествия
Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
Происшествия
В Дюртюлинском районе в аварии погибли два младенца и двое взрослых
Происшествия
В Иглинском районе мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы