Как в Дюртюлинском районе искали годовалого Тимура Хабирова

В Дюртюлинском районе завершили поиски годовалого Тимура Хабирова. Двое суток в селе Исмаилово работали уфимские правоохранители и криминалисты. Также к поискам были подключены более ста волонтеров с разных уголков республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ориентировке – «мертвый младенец». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Маму и отца ребенка сейчас допрашивают в Следственном комитете. Сегодня к ним присоединился еще один мужчина.

«Ничего такого не наблюдалось за ними, все нормально было. Дети чистые, обутые, не голодные. Все у них было».

«Не могу сказать, чтоб за детьми не смотрела. Все хорошо одетые, сама швея она».