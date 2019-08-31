Заживо закопала: в Дюртюлинском районе годовалого Тимура Хабирова нашли мертвым во дворе дома

Годовалого Тимура Хабирова, который пропал из своей кроватки два дня назад в Дюртюлинском районе, нашли мертвым. Тело ребенка нашли вечером 30 августа, по информации собственного источника, его закопали в земле, сообщает сайт Newsbash.ru.





Страшную находку обнаружили на приусадебном участке в том же доме, где и жил мальчик со своей матерью и сестренкой.Первым о том, что мальчика больше нет в живых сообщил координатор группы поиска пропавших детей в Башкирии Павел Нестеров.

— Найден, погиб, — написал он на ориентировке по поиску.

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Малыша искали два дня сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, которые выезжали из Уфы в несколько групп. О пропаже ребенка заявила мать Тимура. Ее же и подозревают в причастности к преступлению. Следственный комитет в день пропажи ребенка возбудил уголовное дело по статье «Убийство»