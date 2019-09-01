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В Уфе в одном из общежитий студенты устроили давку при заселении

Добавлено: 01.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в одном из общежитий студенты устроили давку при заселении

В Уфе в Торгово-экономическом колледже произошла давка. Заселяющиеся в общежитие первокурсники и их родители несколько часов ждали своей очереди, чтобы сдать документы. По их словам, всему виной нерасторопность фельдшера, сообщает сайт Newsbash.ru.

Родители рассказали, что пришли к фельдшеру за справкой к 8:00, но она начала требовать вторую копию паспорта заселяющегося, которой у многих не было.

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«Копировальные центры начинают работу с 10:00, пришлось сначала стоять в очереди за копией, а потом к фельдшеру», – рассказывают они в соцсетях.
Новоиспеченные студенты отметили, что на сайте колледжа четко прописан пакет документов, необходимых для заселения. В списке значится только одна копия паспорта, зачем фельдшеру понадобилась еще одна, первокурсники так и не выяснили.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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