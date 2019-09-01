В Бирске пьяный молодой парень кинул в салон такси гранату

Ночной выезд для водителя такси едва не закончился нервным срывом. Ночью 31 августа в Бирске его подвыпивший 19-летний пассажир решил развлечься. Он открыл дверь автомобиля, закинул в него гранату и закрыл дверь, сообщает сайт Newsbash.ru.





Извозчик перепугался и сообщил в полицию. На место выехала группа особого назначения, куда входили и саперы с собаками. Когда предмет изъяли, оказалось, что это обычная граната, начиненная порохом. Шутника быстро нашли и задержали.

— Пассажир такси ранее уже был судим за кражу и незаконное проникновение в жилище, — сообщил источник.

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Теперь у любителя развлечься есть все шансы получить еще одну судимость.