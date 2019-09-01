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В Бирске пьяный молодой парень кинул в салон такси гранату

Добавлено: 01.09.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске пьяный молодой парень кинул в салон такси гранату

Ночной выезд для водителя такси едва не закончился нервным срывом. Ночью 31 августа в Бирске его подвыпивший 19-летний пассажир решил развлечься. Он открыл дверь автомобиля, закинул в него гранату и закрыл дверь, сообщает сайт Newsbash.ru.

Извозчик перепугался и сообщил в полицию. На место выехала группа особого назначения, куда входили и саперы с собаками. Когда предмет изъяли, оказалось, что это обычная граната, начиненная порохом. Шутника быстро нашли и задержали.

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— Пассажир такси ранее уже был судим за кражу и незаконное проникновение в жилище, — сообщил источник.
Теперь у любителя развлечься есть все шансы получить еще одну судимость.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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