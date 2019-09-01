В Бирском районе в доме обнаружили тело восьмиклассницы
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Не успели жители Башкирии отойти от одной шокирующей новости об убийстве годовалого ребенка собственной матерью, как в республике произошло еще одно ЧП, сообщает сайт Newsbash.ru.
Накануне, 30 августа, в Бирском районе в доме собственной бабушки нашли тело 14-летней девушки. Об этом редакции сообщил источник.
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— Девушка училась в восьмом классе, подробности уточняются, — сообщил собеседник.Неделю назад в Уфе по неизвестным причинам погиб семилетний ребенок. Мать до самого вечера не выпускала из рук тело. Всё произошло на Дуванском бульваре.
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