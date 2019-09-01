Юлия Хабирова из Дюртюлинского района призналась, почему убила своего годовалого сына Тимура
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Вся республика обсуждает жестокое убийство годовалого мальчика из Дюртюлинского района. 28-летняя мать чудовищно расправилась с малышом: она задушила его и закопала на своем же участке. В деле появились новые подробности, сообщает сайт Newsbash.ru.
Возможно, женщина пошла на преступление из-за нехватки денег. Стало известно, что у нее имелась задолженность за коммунальные услуги. Мать двоих детей сообщила сотрудникам Следственного комитета, что убила ребенка, потому что не могла его прокормить, сообщает телеканал Вся-Уфа.
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Напомним, жестокое убийство годовалого ребенка произошло 29 августа. Сегодня ночью, 31 августа, тело малыша было найдено на собственном участке. Чтобы запутать следствие, мать двоих детей сообщила, что ее сын пропал в ночь на 29 августа, а затем изменила показания и сказала, что вынесла мальчика живым во двор и положила в куст крапивы. В настоящее время она задержана, женщина призналась в убийстве.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного Управления СК РФ по Республике Башкортостан:
«Сотрудниками отдела криминалистики Следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка. В результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза».
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