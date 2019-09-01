Юлию Хабирову, убившую своего годовалого сына, затравили в соцсетях
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В социальных сетях активно обсуждают поступок матери двоих детей из села Исмаилово Дюртюлинского района. Пользователи сравнивают женщину с чудовищем, а также желают ей смерти. По словам одного из комментаторов, самое ужасное преступление — убить ребёнка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Пользователь соцсети:
Такой твари в обществе быть не должно.Есть и те, кто пытается оправдать жительницу Башкирии. Так, пользователь соцсети считает, что у матери послеродовая депрессия. Также она призывает задуматься мужчин, которые ушли из семей.
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Моду взяли детей и жён бросать. Никакой ответственности за то, как живёт ребёнок, чем питается. Убегают от алиментов, мелочатся до последнего.Некоторые пользователи просят закрыть эту тему. По словам молодого человека, от гневных комментариев уже ничего не изменится.
От ваших комментариев на подобии «расстрелять», «сама бы задушила» ничего не поменяется.
Пользователь соцсети:
Ничего не вернуть. Своими высказываниями вы только грех берёте на свою душу.Кроме того, жители Башкирии приводят в пример своих матерей, которые вырастили их «на копеешную зарплату». «Выход есть всегда», — отмечают пользователи. Если бы женщина хотела прокормить своё дитя, то всё было бы иначе.
Пользователь соцсети:
Во время войны, голода, нищеты даже выживали с 10 детьми матери-одиночки. Что же с нами происходит?
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