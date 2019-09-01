Юлия Хабирова из Дюртюлинского района рассказала и показала как убивала своего годовалого малыша | видео

В селе Исмаилово Дюртюлинского района 28-летняя жительница задушила своего сына. Девушку задержали по подозрению в убийстве, сообщает Следственный комитет России по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.





Следственный комитет публикует видео, на котором девушка рассказывает, как совершала преступление. На кадрах видно, как женщина дрожащими руками держит манекен ребенка, завернутый в одеяло, и детскую бутылочку для питья.

«Говорила ему, что все будет хорошо, и что я его люблю. Чтобы он не был голодным, чтобы он не плакал. Я положила его, и все это время говорила ему, что все будет хорошо», – рассказала женщина сотрудникам Следственного комитета.

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