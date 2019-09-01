Юлия Хабирова убившая собственного сына в Дюртюлинском районе состояла на учете в спеццентре

В Башкирии 28-летняя подозреваемая в убийстве собственного сына два месяца назад встана на учет в специальный центр «Семья». По словам директора спецучреждния Гульшат Тимашевой, женщина хотела найти няню и выйти на работу, передает ТАСС.







«Хабирова обратилась к нам, и нами была взята на сопровождение. Женщина не пила, были выявлены обстоятельства, по которым она к нам обратилась, – это внутрисемейный конфликт, поскольку она гражданского мужа выгнала. У него было желание помочь ей с алиментами, содержанием детей, но она отказалась от этого. Ей хотелось доказать, что она может сама все», – объяснила директор центра.

«Наша служба находится рядом с социальным приютом, когда она к нам пришла, она спрашивала: «А это что за здание? Как здесь хорошо, как сюда дети помещаются?». Она интересовалась, но это не говорит о том, что она хотела отдать ребенка. Мы были уверены, что не могла она так с ребенком поступить, потому что она детей очень любила. Мы не увидели, что нужно изымать детей», – заявила Тимашева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram