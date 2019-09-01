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Юлия Хабирова убившая собственного сына в Дюртюлинском районе состояла на учете в спеццентре

Добавлено: 01.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Юлия Хабирова убившая собственного сына в Дюртюлинском районе состояла на учете в спеццентре

В Башкирии 28-летняя подозреваемая в убийстве собственного сына два месяца назад встана на учет в специальный центр «Семья». По словам директора спецучреждния Гульшат Тимашевой, женщина хотела найти няню и выйти на работу, передает ТАСС.


«Хабирова обратилась к нам, и нами была взята на сопровождение. Женщина не пила, были выявлены обстоятельства, по которым она к нам обратилась, – это внутрисемейный конфликт, поскольку она гражданского мужа выгнала. У него было желание помочь ей с алиментами, содержанием детей, но она отказалась от этого. Ей хотелось доказать, что она может сама все», – объяснила директор центра.
Юлия Хабирова из Дюртюлинского района рассказала и показала как убивала своего годовалого малыша | видео

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Юлия Хабирова из Дюртюлинского района рассказала и показала как убивала своего годовалого малыша | видео
Также директор учреждения опровергла слова сельчан о том, что женщина хотела сдать детей в приют.
«Наша служба находится рядом с социальным приютом, когда она к нам пришла, она спрашивала: «А это что за здание? Как здесь хорошо, как сюда дети помещаются?». Она интересовалась, но это не говорит о том, что она хотела отдать ребенка. Мы были уверены, что не могла она так с ребенком поступить, потому что она детей очень любила. Мы не увидели, что нужно изымать детей», – заявила Тимашева.
Ранее было опубликовано видео следственного эксперимента, на котором девушка рассказывала, как совершала преступление. Также сообщалось, что девушка объяснила причину своего поступка. Ранее стало известно, что в Башкирии пропал годовалый мальчик. Поисками ребенка занимались 150 человек. Позже младенец был найден мертвым.
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