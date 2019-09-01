В Дюртюлинском районе соседи не верят, что мать убила сына из-за проблем с пропитанием
Жители деревни Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии вот уже третий день отходят от страшного шока. Сначала здесь внезапно потерялся годовалый малыш, а потом выяснилось, что убила его родная мать. При этом соседи женщины полагают, что она специально придумывает странные версии, чтобы уменьшить себе срок наказания, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, женщина после суток допроса в Следственном комитете поначалу призналась, что ребенка выкинула на улице. Оперативники приехали на обозначенное место, но ребенка там не было. Тогда допрос продолжился, и маме мальчика пришлось рассказать правду: ребенка она задушила и закопала недалеко от своего дома. Удивительно, что на месте со
бытий работали полицейские собаки, но они взяли след в абсолютно другом направлении.
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Соседи женщины считают маму мальчика вполне адекватной. Однако видео проверки показаний на месте вызвало у сельчан большие сомнения. У матери мальчика трясутся руки, она говорит сбивчиво. При этом раньше ее такой никогда не видели, даже когда у нее были проблемы. Местные жители полагают, что задержанная за убийство женщина таким образом пытается разыграть состояние аффекта, чтобы уменьшить срок наказания.
Зинаида И., жительница деревни Исмаилово:
Антон Иванов, пользователь соцсетей: