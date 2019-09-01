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В Дюртюлинском районе соседи не верят, что мать убила сына из-за проблем с пропитанием

Добавлено: 01.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе соседи не верят, что мать убила сына из-за проблем с пропитанием

Жители деревни Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии вот уже третий день отходят от страшного шока. Сначала здесь внезапно потерялся годовалый малыш, а потом выяснилось, что убила его родная мать. При этом соседи женщины полагают, что она специально придумывает странные версии, чтобы уменьшить себе срок наказания, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, женщина после суток допроса в Следственном комитете поначалу призналась, что ребенка выкинула на улице. Оперативники приехали на обозначенное место, но ребенка там не было. Тогда допрос продолжился, и маме мальчика пришлось рассказать правду: ребенка она задушила и закопала недалеко от своего дома. Удивительно, что на месте со

бытий работали полицейские собаки, но они взяли след в абсолютно другом направлении.

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Уже в ходе дальнейшего разбирательства следствию удалось выяснить мотивы убийства. Женщина была по уши в долгах, о чем свидетельствуют открытые данные на сайте службы судебных приставов. Она решила, что не может прокормить малыша, поэтому и решила убить его. Женщина вынесла мальчика из дома в одеяле, вырыла ему могилу, задушила и закопала тело. Спустя пару часов мать мальчика вызвала полицию и разыграла пропажу ребенка. Она не учла одного - дверь в дом была закрыта изнутри, что очень насторожило сыщиков.

Соседи женщины считают маму мальчика вполне адекватной. Однако видео проверки показаний на месте вызвало у сельчан большие сомнения. У матери мальчика трясутся руки, она говорит сбивчиво. При этом раньше ее такой никогда не видели, даже когда у нее были проблемы. Местные жители полагают, что задержанная за убийство женщина таким образом пытается разыграть состояние аффекта, чтобы уменьшить срок наказания.

Зинаида И., жительница деревни Исмаилово:
Никогда ее такой не видела. У меня ощущение, что она придуривается, специально ведет себя, как сумасшедшая. И потом, как можно в деревне вообще голодать? Здесь все свое, есть хозяйство, люди выращивают картошку, овощи, яблони. И соседи у нас нормальные, всегда можно что-нибудь до лучших времен попросить. Мне кажется, дело в другом, но она просто не хочет говорить. Мы тут все в шоке! Она лентяйка! Мальчика оставила без жизни, а дочку - без мамы.
В Интернете тем временем не прекращается шквал ненависти в сторону подозреваемой. Жители Башкирии предлагают депутатам создать законопроект, направленный на профилактику подобных трагедий.


Антон Иванов, пользователь соцсетей:

Давно пора беременных на вменяемость проверять! Это не первый случай, к сожалению. Сколько детей умерли от рук своих родителей? Очень много. Невменяемая? Ребенка забирают в дом малютки. Покойся с миром, малыш, это ужасно.
Подозреваемая сейчас задержана. Расследование уголовного дела продолжается.
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