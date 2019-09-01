Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Ишимбайском районе: на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет

ДТП в Ишимбайском районе: на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет

Добавлено: 01.09.19
Просмотров: 123
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
ДТП в Ишимбайском районе: на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет

В ДТП в Башкирии погиб 52-летний мужчина. Авария произошла вчера, 31 августа, около полудня в Ишимбайском районе Башкирии — на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

ДТП произошло на 11-м километре автодороги Ишимбай — Верхотор. По одной из версий, 32-летний житель Салавата за рулем Audi A6 Allroad врезался во встречную Opel Meriva, а потом в «Ладу-Гранта».

В Ишимбайском районе в конце августа выпал первый снег

Читайте также:

В Ишимбайском районе в конце августа выпал первый снег
— От удара оба автомобиля выбросило в кювет, — сообщили в ГИБДД, — в результате аварии 52-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель Audi обратился за медицинской помощью.
Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Уфимском районе: на трассе М-5 близ поворота в Шакшу столкнулись 3 автомобиля
Происшествия
Авария в Уфимском районе: на трассе М-5 близ поворота в Шакшу столкнулись 3 автомобиля
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Кушнаренковском районе столкнулись три автомобиля: погиб водитель
Происшествия
В Кушнаренковском районе столкнулись три автомобиля: погиб водитель
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Происшествия
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: