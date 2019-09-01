ДТП в Ишимбайском районе: на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет
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В ДТП в Башкирии погиб 52-летний мужчина. Авария произошла вчера, 31 августа, около полудня в Ишимбайском районе Башкирии — на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
ДТП произошло на 11-м километре автодороги Ишимбай — Верхотор. По одной из версий, 32-летний житель Салавата за рулем Audi A6 Allroad врезался во встречную Opel Meriva, а потом в «Ладу-Гранта».
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— От удара оба автомобиля выбросило в кювет, — сообщили в ГИБДД, — в результате аварии 52-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель Audi обратился за медицинской помощью.Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
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