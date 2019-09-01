В Дюртюлинском районе арестовали мать убившую своего годовалого сына, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по РБ предъявил обвинение 28-летней жительницы Дюртюлинского района в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего». Женщину заключили под стражу, сообщает Следственный комитет по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.





Ночью 29 августа подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего закопала его в яме на территории своего придомового участка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram