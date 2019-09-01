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В Дюртюлинском районе арестовали мать убившую своего годовалого сына, возбуждено уголовное дело

Добавлено: 01.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе арестовали мать убившую своего годовалого сына, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по РБ предъявил обвинение 28-летней жительницы Дюртюлинского района в совершении преступления по статье  «Убийство малолетнего». Женщину заключили под стражу, сообщает Следственный комитет по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ночью 29 августа подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего закопала его в яме на территории своего придомового участка.

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Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи и личность обвиняемой, допрашиваются ее родственники и близкие, в отношении обвиняемой планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее было опубликовано видео следственного эксперимента, на котором девушка рассказывала, как совершала преступление. Также сообщалось, что девушка объяснила причину своего поступка. Ранее стало известно, что в Башкирии пропал годовалый мальчик. Поисками ребенка занимались 150 человек. Позже младенец был найден мертвым.
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