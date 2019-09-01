В Дюртюлинском районе арестовали мать убившую своего годовалого сына, возбуждено уголовное дело
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Следственный комитет России по РБ предъявил обвинение 28-летней жительницы Дюртюлинского района в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего». Женщину заключили под стражу, сообщает Следственный комитет по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ночью 29 августа подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего закопала его в яме на территории своего придомового участка.
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Ранее было опубликовано видео следственного эксперимента, на котором девушка рассказывала, как совершала преступление. Также сообщалось, что девушка объяснила причину своего поступка. Ранее стало известно, что в Башкирии пропал годовалый мальчик. Поисками ребенка занимались 150 человек. Позже младенец был найден мертвым.
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