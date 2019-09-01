ДТП в Белорецке: девушка получила тяжелую травму перевернувшись на мотоцикле

Несчастный случай произошел на заброшенной взлетной полосе неработающего аэропорта в городе Белорецк. Там девушка за рулем мотоцикла «Хонда» не справилась с управлением и перевернулась вместе с двухколесным транспортом, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В результате дорожно-транспортного происшествия подножка мотоцикла прошла насквозь голени», — сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

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Полиция и медики приехали к месту ЧП. Спасатели срезали подножку и передали пострадавшую врачам скорой помощи.