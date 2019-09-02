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В Дюртюлинском районе перед домом убитого мальчика Тимура Хабирова появились цветы и его фотография

Добавлено: 02.09.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе перед домом убитого мальчика Тимура Хабирова появились цветы и его фотография

В селе Дюртюлинского района Башкортостана перед домом годовалого мальчика, убитого собственной матерью, появилось ведерочко с белыми цветам, а на заборе – фотография малыша с черной ленточкой, сообщает сайт Newsbash.ru.

Снимком с места преступления поделился в соцсетях местный житель.

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«Скорбим... Мягких облачков, Тимурка. Отец ребенка установил фотографию возле дома, для всех скорбящих. Похороны пройдут во вторник. Все желающие могут прийти, попрощаться», — написал автор снимков.
Как сообщалось ранее, годовалого мальчика искали более ста человек с 29 августа. Ночью 31 августа 28-летняя мать ребенка дала признательные показания: она задушила и закопала малыша во дворе своего же дома. Сейчас женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
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