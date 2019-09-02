В Дюртюлинском районе дочь Юлии Хабировой, которая убила сына поместили в приют
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Пятилетнюю Камиллу – дочь убившей годовалого сына Юлии Хабировой – поместили в приют. Об этом рассказали в отделе опеки по Дюртюлинскому району.
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– На данный момент никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание, – цитирует пресс-службу ведомства РИА-Новости.Напомним, 30 августа молодая мать призналась, что задушила своего ребенка и спрятала тело в куче навоза. После преступления она заявила в полицию о пропаже малыша. Его искали сотни человек. В какой-то момент женщина решила рассказать, что натворила. Вчера, 1 сентября, ее заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве малолетнего.
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