Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Дюртюлинском районе дочь Юлии Хабировой, которая убила сына поместили в приют

В Дюртюлинском районе дочь Юлии Хабировой, которая убила сына поместили в приют

Добавлено: 02.09.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Дюртюлинском районе дочь Юлии Хабировой, которая убила сына поместили в приют

Пятилетнюю Камиллу – дочь убившей годовалого сына Юлии Хабировой – поместили в приют. Об этом рассказали в отделе опеки по Дюртюлинскому району.

В Дюртюлинском районе перед домом убитого мальчика Тимура Хабирова появились цветы и его фотография

Читайте также:

В Дюртюлинском районе перед домом убитого мальчика Тимура Хабирова появились цветы и его фотография
– На данный момент никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание, – цитирует пресс-службу ведомства РИА-Новости.
Напомним, 30 августа молодая мать призналась, что задушила своего ребенка и спрятала тело в куче навоза. После преступления она заявила в полицию о пропаже малыша. Его искали сотни человек. В какой-то момент женщина решила рассказать, что натворила. Вчера, 1 сентября, ее заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве малолетнего.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Дюртюлинском районе перед домом убитого мальчика Тимура Хабирова появились цветы и его фотография
Происшествия
В Дюртюлинском районе перед домом убитого мальчика Тимура Хабирова появились цветы и его фотография
В Дюртюлинском районе арестовали мать убившую своего годовалого сына, возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Дюртюлинском районе арестовали мать убившую своего годовалого сына, возбуждено уголовное дело
Заживо закопала: в Дюртюлинском районе годовалого Тимура Хабирова нашли мертвым во дворе дома
Происшествия
Заживо закопала: в Дюртюлинском районе годовалого Тимура Хабирова нашли мертвым во дворе дома
В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле
Происшествия
В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле
В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова
Происшествия
В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова
Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
Происшествия
Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
Происшествия
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
В Бирском районе в реке обнаружили тело младенца
Происшествия
В Бирском районе в реке обнаружили тело младенца
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: