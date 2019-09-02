В Бураевском районе неудавшееся свидание двух мужчин с девушками закончилось угоном авто
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Полиция по горячим следам раскрыла угон в Бураевском районе. Двое местных жителей познакомились с девушками в соцсетях. Отправившись на встречу на такси, после непродолжительного свидания, мужчины захотели уединиться в мотеле. Но все пошло по другому сценарию, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным пресс-службы МВД по РБ, в какой-то момент между «донжуанами» и их новыми подругами возник конфликт. Мужчины оказались без денег и без машины в незнакомой местности. Злоумышленники увидели припаркованную вазовскую «шестерку» с ключами в замке зажигания. Они взломали дверь и планировали доехать до дома на угнанном автомобиле. Однако, по пути испугались и передумали: бросив машину за лесопосадкой, было решено добираться на попутках.
Оба злоумышленника ранее были лишены водительских прав и имели судимость. Ими оказались 27-летний мужчина, ранее судимый за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств и 26-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Они признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
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