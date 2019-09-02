В Салаватском районе загорелся двухэтажный дом в селе Лаклы
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В минувшее воскресенье, 31 августа, в Салаватском районе Башкирии произошел серьезный пожар. В селе Лаклы загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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