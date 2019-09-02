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В Салаватском районе загорелся двухэтажный дом в селе Лаклы

Добавлено: 02.09.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе загорелся двухэтажный дом в селе Лаклы

В минувшее воскресенье, 31 августа, в Салаватском районе Башкирии произошел серьезный пожар. В селе Лаклы загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, когда на место прибыли пожарные горел второй этаж и веранда. В результате пожара никто не пострадал.

Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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