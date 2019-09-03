Авария в Баймакском районе: столкнулись ВАЗ-2107 и Kia Venga, пострадали двое
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Два человека пострадали в автомобильной аварии, которая произошла вчера утром, 2 сентября, в Баймакском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в УГИБДД МВД по РБ, на 9 км автодороги Ургазы-Комсомол столкнулись встречные "Kia Venga" под управлением 75-летнего жителя Оренбургской области и ВАЗ-2107, за рулём которого был 42-летний житель Баймакского района. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: водитель ВАЗа и его 33-летняя пассажирка.
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- В отношении водитель ВАЗа составлено 4 административных материала, в том числе по ч.3 ст.12.27 "невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". За такое нарушение нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в Госавтоинспекции РБ.
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