В Иглинском районе муж едва не зарезал жену узнав о намерении расстаться

В больницу Иглинского района была доставлена 38-летняя женщина с ножевым ранением. По данным МВД по РБ, она подверглась нападению со стороны своего мужа, сообщает сайт Newsbash.ru.





По версии следствия, супруги проживали в Салавате, однако позже решили развестись. Женщина вернулась с детьми в дом своих родителей в Иглинском районе. 38-летний мужчина часто навещал свою семью и спустя 1,5 года вновь приехал с намерением вновь сойтись с супругой.

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Однако во время диалога женщина объяснила, что встретила другого мужчину и настаивает на разводе. Тогда ее супруг достал нож, которым ударил потерпевшую. На крики пострадавшей прибежали ее родители, которые вызвали скорую помощь и обратились в полицию.В это время подозреваемый уехал на своей машине. Его объявили в розыск, и спустя некоторое время мужчина пришел в отделение МВД и признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ) возбуждено уголовное дело.