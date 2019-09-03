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В Уфе мужчина изнасиловал 10-летнюю девочки прокатив ее на велосипеде до безлюдного места

Добавлено: 03.09.19
Просмотров: 135
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина изнасиловал 10-летнюю девочки прокатив ее на велосипеде до безлюдного места

В Уфе мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка. Уфимец воспользовался доверчивостью девочки и увез ее в безлюдное место. Теперь он предстанет перед судом, чтобы ответить за тяжкое преступление, сообщает сайт Newsbash.ru.

Летним днем юная жительница Уфы играла на улице, когда к ней подошел 32-летний мужчина. Он предложил научить ее кататься на велосипеде. Девочка, не подозревая ничего плохого, согласилась прокатиться по улицам города вместе с мужчиной. Далее произошло то, что не укладывается в голове.

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Как установило следствие, обвиняемый увез девочку в безлюдное место, где не будут слышны ее крики и зов о помощи. Он взял девочку силой и изнасиловал ее. Когда ребенок вернулся домой, ее мама была в шоке. Вся в слезах она позвонила в полицию.

Пресс-служба Следственного комитета по РБ:
Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска были допрошены члены семьи потерпевшей и ее близкие, а также лица, которые могли увидеть девочку вместе со злоумышленником по ходу их движения на велосипеде, истребованы записи с камер видеонаблюдения, а также проведены иные неотложные следственно-оперативные мероприятия, в результате личность злоумышленника была в кратчайшие сроки установлена и он был задержан.

Мужчина свою вину признал не полностью. Оказывается, он уже несколько раз был в тюрьме за кражи, грабеж и разбой. На данный момент он ожидает суда. Ему предъявлено обвинения по двум статьям.

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