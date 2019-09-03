В Уфе мужчина изнасиловал 10-летнюю девочки прокатив ее на велосипеде до безлюдного места

Летним днем юная жительница Уфы играла на улице, когда к ней подошел 32-летний мужчина. Он предложил научить ее кататься на велосипеде. Девочка, не подозревая ничего плохого, согласилась прокатиться по улицам города вместе с мужчиной. Далее произошло то, что не укладывается в голове.

Как установило следствие, обвиняемый увез девочку в безлюдное место, где не будут слышны ее крики и зов о помощи. Он взял девочку силой и изнасиловал ее. Когда ребенок вернулся домой, ее мама была в шоке. Вся в слезах она позвонила в полицию.