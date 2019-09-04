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Авария в Нефтекамске: 18-летний парень протаранил дерево не справившись с управлением

Добавлено: 04.09.19
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: ДТП
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Авария в Нефтекамске: 18-летний парень протаранил дерево не справившись с управлением

В серьезную аварию попал накануне 18-летний житель Нефтекамска. В полночь он ехал по проспекту Юбилейный за рулём ВАЗ-2112 и врезался в дерево, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в республикансокм управлении ГИБДД, в результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Всего 3 сентября на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 8 человек получили травмы.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.  Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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