Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе сгорел склад лекарственных трав на улице Ветошникова

В Уфе сгорел склад лекарственных трав на улице Ветошникова

Добавлено: 04.09.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе сгорел склад лекарственных трав на улице Ветошникова

Сегодня ранним утром в Уфе на улице Ветошникова сгорел крупный склад, где хранились лечебные травы. К месту в срочном порядке выехала пожарная бригада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Известно, что огонь распространялся внутри здания, причем пожар усиливался с быстрой скоростью. Руководитель спасателей повысил ранг возгорания до второго, тогда к месту направили дополнительные силы и средства. Всего прибыло 38 пожарных на 16 машинах.

В Уфе возле дома на улице Кирова обнаружили мертвую обнаженную женщину

Читайте также:

В Уфе возле дома на улице Кирова обнаружили мертвую обнаженную женщину
Через два часа после начала возгорания удалось ликвидировать огонь. Погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причину произошедшего.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии в селе Барановка Мелеузовского района сгорела мельница
Происшествия
В Башкирии в селе Барановка Мелеузовского района сгорела мельница
В Уфе загорелся бесхозный склад
Происшествия
В Уфе загорелся бесхозный склад
В Стерлитамаке в одной из квартир многоэтажки в пожаре погиб 34-летний мужчина
Происшествия
В Стерлитамаке в одной из квартир многоэтажки в пожаре погиб 34-летний мужчина
В пожаре на заводе в Стерлитамаке пострадали 4 человека
Происшествия
В пожаре на заводе в Стерлитамаке пострадали 4 человека
В башкирском Белорецке дотла сгорел деревянный дом
Происшествия
В башкирском Белорецке дотла сгорел деревянный дом
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Происшествия
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой
Общество
Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: