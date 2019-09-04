В Уфе сгорел склад лекарственных трав на улице Ветошникова

Сегодня ранним утром в Уфе на улице Ветошникова сгорел крупный склад, где хранились лечебные травы. К месту в срочном порядке выехала пожарная бригада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Известно, что огонь распространялся внутри здания, причем пожар усиливался с быстрой скоростью. Руководитель спасателей повысил ранг возгорания до второго, тогда к месту направили дополнительные силы и средства. Всего прибыло 38 пожарных на 16 машинах.

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Через два часа после начала возгорания удалось ликвидировать огонь. Погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причину произошедшего.