В Уфе сгорел склад лекарственных трав на улице Ветошникова
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Сегодня ранним утром в Уфе на улице Ветошникова сгорел крупный склад, где хранились лечебные травы. К месту в срочном порядке выехала пожарная бригада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Известно, что огонь распространялся внутри здания, причем пожар усиливался с быстрой скоростью. Руководитель спасателей повысил ранг возгорания до второго, тогда к месту направили дополнительные силы и средства. Всего прибыло 38 пожарных на 16 машинах.
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