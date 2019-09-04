В Иглинском районе на берегу реки Сим обнаружили тело человека с ружьем

Тело мужчины нашли на реке Сим, недалеко от деревни Богдановское Иглинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





Инцидент произошел накануне, 3 сентября. Погибшему мужчине было 60 лет, он уже был на пенсии.

— Рядом с пенсионером обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и несколько патронов, — сообщил собеседник.

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