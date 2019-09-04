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В Иглинском районе на берегу реки Сим обнаружили тело человека с ружьем

Добавлено: 04.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе на берегу реки Сим обнаружили тело человека с ружьем

Тело мужчины нашли на реке Сим, недалеко от деревни Богдановское Иглинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инцидент произошел накануне, 3 сентября. Погибшему мужчине было 60 лет, он уже был на пенсии.

— Рядом с пенсионером обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и несколько патронов, — сообщил собеседник.
Сейчас рассматриваются все варианты гибели от убийства до сведения счетов с жизнью. Сведения уточняются. 
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