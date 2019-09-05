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В Уфе молодая пара сорвала рекламную конструкцию с магазина оптики | видео

Добавлено: 05.09.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Уфе молодая пара сорвала рекламную конструкцию с магазина оптики | видео

Накануне ночью влюбленная пара во время решила развлечься весьма необычным способом. Молодой человек подошел к магазину оптики и содрал со стены гигантские очки, расположенные около вывески. Хулигану потребовалось приложить усилия, чтобы дотянуться до светящихся очков. В конечном итоге он вместе с проводами вырвал рекламное сооружение и скрылся, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Вырвал с корнем! Новый «супергерой» Уфы! Лучше прийти и сознаться, подставил не только себя, но и свою девушку! Заявление написали. Считай часы, когда тебя найдут, ну, или приходи сам, будет проще, — высказались об инциденте представители оптики.
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Напомним, подобные акты вандализма в республике происходят не редко. Так, свидетелями проявлений приступа ярости стали жители Стерлитамака. На их глазах неадекватный мужчина со злостью ломал совсем недавно посаженные деревья. Прохожие пытались его остановить, но он не обратил внимания на просьбы прекратить. Лишь успокоившись поломкой почти 10 саженцев, внимание хулигана привлекли проезжающие мимо велосипедисты. Он набросился на них с кулаками. Горожанам пришлось вызвать полицию и удерживать нарушителя спокойствия.
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