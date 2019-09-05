В Уфе молодая пара сорвала рекламную конструкцию с магазина оптики | видео
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Накануне ночью влюбленная пара во время решила развлечься весьма необычным способом. Молодой человек подошел к магазину оптики и содрал со стены гигантские очки, расположенные около вывески. Хулигану потребовалось приложить усилия, чтобы дотянуться до светящихся очков. В конечном итоге он вместе с проводами вырвал рекламное сооружение и скрылся, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Вырвал с корнем! Новый «супергерой» Уфы! Лучше прийти и сознаться, подставил не только себя, но и свою девушку! Заявление написали. Считай часы, когда тебя найдут, ну, или приходи сам, будет проще, — высказались об инциденте представители оптики.
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