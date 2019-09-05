В Дюртюлях школьница спасаясь от пожара выпрыгнула из окна квартиры

В Башкирии девятиклассница едва не лишилась жизни, спасаясь от огня. Возгорание произошло накануне, 4 сентября, в городе Дюртюли. В пятиэтажке загорелась квартира на четвертом этаже. От огня задымился подъезд, 14-летняя девочка испугалась и выпрыгнула в окно, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Сама школьница проживала на пятом этаже, но испугалась огня. Сейчас она находится в реанимации, у нее сотрясение головного мозга, ушибы, перелом тазовой кости, — сообщил собеседник.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым в окне на четвертом этаже кирпичного пятиэтажного дома. Для эвакуации людей была установлена автолестница. По ней с пятого этажа эвакуированы женщина с годовалым ребенком. С балкона четвертого этажа с другой стороны дома спасен мужчина, — сообщили в ведомстве.

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В МЧС Башкирии информацию о пожаре подтвердили.Пожар потушили быстро — за восемь минут с момента поступления обращения. Огонь повредил квартиру на четвертом этаже площадью 29 квадратных метров. Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.