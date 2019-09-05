В Мелеузе полицейские задержали жителя Кугарчинского района, который под флагом военной разведки избил бомжа

В Башкирии молодой человек избил 58-летнего бродягу без места жительства. Он пинал мужчину ногами с криками: «За разведку». В руках парня был флаг этого рода войск. Только вот знакомые молодого бойца рассказали, что он никогда не служил в разведке, хотя долг Родине отдал почти десять лет назад. А в МВД Башкирии рассказали, что он подозревается в хищении флага с мемориала «Разведчикам всех родов войск и поколений» в Мелеузе. Парень закутался в него и пошел гулять по улицам города, сообщает сайт Newsbash.ru.







— 30-летний ранее неоднократно судимый за грабеж, кражи, угон житель Кугарчинского района арестован. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в ведомстве.

— Мозгов у него нет, не удивлюсь, если он с этим бомжом знаком, так как пару раз видел его с такими бомжами, вот и при мальчишках решил показать себя, — рассказал собеседник.

— Братишка у него не пьёт, не курит, ведет ЗОЖ, работает, выучился! В своё время он сам попал не в то русло. Он что-то украл в совхозе, какую-то мелочь. Сейчас не вспомню подробности. Зато прекрасно помню, как опера выбивали показания, может, это было следствие всех дальнейших приключений, — говорит Николай.

Избиение снимали на камеру мобильного телефона школьники, которые выложили его в соцсети накануне, 4 сентября. Мужчине пытался помочь прохожий, но конфликт на этом не был исчерпан.Перед ними и решил себя показать «разведчик», считает Николай (имя изменено. — Прим.), который несколько лет знает мужчину.Причем сам парень вырос в благополучной семье, но в один момент всё в его жизни пошло по наклонной, считает Николай.История потрясла маленький Мелеуз. Местные жители начали свои поиски парня и хотели наказать обидчика пожилого мужчины. Сами местные жители говорят, что хоть потерпевший и выглядит неопрятно, он редко злоупотреблял алкоголем.





— Я помогал этому бомжу, он говорил, что у него в Уфе паспорт украли. И он, кстати, почти не пьет. Он раньше сидел возле «Айсберга». Я хотел его отвезти в «Агидель», чтобы он помылся и в парикмахерскую сходил, но у него телефона нет. В итоге я пришел, а его не было, — написал местный житель в соцсетях.

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Бродягу после избиения отправили в местное хирургическое отделение, где ему оказали помощь.