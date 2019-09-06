В Дуванском районе семь членов семьи отравились грибами

В Башкирии семь человек отравились грибами. Трагическая случайность произошла в селе Дуван одноименного района, сообщает сайт Newsbash.ru.





4 сентября 62-летняя местная жительница приготовила пирог с грибами, которые собирала вместе со своей 8-летней внучкой. Женщина плохо перебрала начинку и в блюдо попали ядовитые грибы.

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Позже всем членами семьи стало плохо. В больницу также попали соседи, которых хозяйка угостила пирогом. Всего госпитализировано семь человек: две женщины 62 лет и 81 года, двое мужчин 86 и 18 лет и трое детей 8, 9 и 11 лет. Состояние всех стабильно тяжелое, они находятся в реанимации.