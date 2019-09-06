В Дуванском районе семь членов семьи отравились грибами
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В Башкирии семь человек отравились грибами. Трагическая случайность произошла в селе Дуван одноименного района, сообщает сайт Newsbash.ru.
4 сентября 62-летняя местная жительница приготовила пирог с грибами, которые собирала вместе со своей 8-летней внучкой. Женщина плохо перебрала начинку и в блюдо попали ядовитые грибы.
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