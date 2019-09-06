В Баймакском районе вандалы разрушили 200-летний памятник
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В конце августа в деревне Кусеево неизвестные разрушили надгробный камень на территории старого кладбища. Как сообщают сотрудники Башкультнаследия, памятник обладает почти 200-летней историей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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