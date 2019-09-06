В Баймакском районе вандалы разрушили 200-летний памятник

В конце августа в деревне Кусеево неизвестные разрушили надгробный камень на территории старого кладбища. Как сообщают сотрудники Башкультнаследия, памятник обладает почти 200-летней историей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Надгробный камень был установлен Валит кантоном в честь отца Якшимбета сына Кульсуры в 1827 году. Учитывая площадь разрушений, его восстановление маловероятно. Тем, кто что-либо знает об акте вандализма, просят сообщить по номеру 02 или (834751) 4-48-32.