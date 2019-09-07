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В Туймазах водитель получил ожоги пытаясь потушить собственный автомобиль

Добавлено: 07.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах водитель получил ожоги пытаясь потушить собственный автомобиль

Минувшей ночью у жителя Туймазов загорелся «ВАЗ-2199», который был припарковано на улице Мичурина. Пытаясь сбить пламя, владелец легковушки едва не попал в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сообщение о возгорании поступило в половине пятого утра. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которым удалось полностью справиться с огнем в 04:41. При этом в ожидании огнеборцев владелец автомобиля пытался устранить возгорание самостоятельно и получил небольшие ожоги. Во время тушения пожарные смогли предотвратить перекидывания пламени на стоявшую рядом иномарку «Дэу Нексия».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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