В Туймазах водитель получил ожоги пытаясь потушить собственный автомобиль

Минувшей ночью у жителя Туймазов загорелся «ВАЗ-2199», который был припарковано на улице Мичурина. Пытаясь сбить пламя, владелец легковушки едва не попал в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сообщение о возгорании поступило в половине пятого утра. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которым удалось полностью справиться с огнем в 04:41. При этом в ожидании огнеборцев владелец автомобиля пытался устранить возгорание самостоятельно и получил небольшие ожоги. Во время тушения пожарные смогли предотвратить перекидывания пламени на стоявшую рядом иномарку «Дэу Нексия».