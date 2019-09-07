В Туймазах водитель получил ожоги пытаясь потушить собственный автомобиль
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Минувшей ночью у жителя Туймазов загорелся «ВАЗ-2199», который был припарковано на улице Мичурина. Пытаясь сбить пламя, владелец легковушки едва не попал в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.
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