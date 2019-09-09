Авария в Салаватском районе: на объездной дороге Кропачево — Месягутово столкнулись «ВАЗ-2114» и «КамАЗ»

Сегодня вечером на объездной дороге Кропачево — Месягутово около села Малояз Салаватского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По информации Госкомитета РБ по ЧС, столкнулись «ВАЗ-2114» и «КамАЗ». В результате аварии пострадал 40-летний водитель легкового автомобиля.Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось деблокировать пострадавшего. Мужчину забрала скорая. О его состоянии пока не сообщается.