Авария в Салаватском районе: на объездной дороге Кропачево — Месягутово столкнулись «ВАЗ-2114» и «КамАЗ»
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Сегодня вечером на объездной дороге Кропачево — Месягутово около села Малояз Салаватского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось деблокировать пострадавшего. Мужчину забрала скорая. О его состоянии пока не сообщается.
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