В Хайбуллинском районе из реки Таналык достали тело мужчины
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Трагедией закончилось купание мужчины в Хайбулинском районе Башкирии. Из реки Таналык села Акъяр 9 сентября достали тело мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в республике утонул 51 человек, в том числе семь детей.
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