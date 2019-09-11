В Хайбуллинском районе из реки Таналык достали тело мужчины

Трагедией закончилось купание мужчины в Хайбулинском районе Башкирии. Из реки Таналык села Акъяр 9 сентября достали тело мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По данным республиканского госкомитета по ЧС, причиной гибели местного жителя могло стать купание в алкогольном опьянении. Труп спасатели передали правоохранительным органам.Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в республике утонул 51 человек, в том числе семь детей.